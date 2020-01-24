24 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Fofana’dan vazgeçildi

Fofana’dan vazgeçildi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Ön liberoya oyuncu arayan Galatasaray, Udinese'den Fofana'yla ilgileniyordu.

Ön liberoya oyuncu arayan Galatasaray, Udinese'den Fofana'yla ilgileniyordu. Fildişili yıldıza Fiorentina'nın da talip olduğu ve kulübünün kapıyı 15 milyon euro'dan açtığı öğrenildi. Bu talep sarı-kırmızılı idarecilerin geri adım atmasına neden oldu. Fofana bu sezon 18 maçta 1 gol 5 asist yaptı.

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