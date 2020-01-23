23 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Jesse'den mutlusu yok

Jesse'den mutlusu yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.01.2020

 ile sözleşmesini feshedip 'a gelen Jesse Sekidika'nın ilk planda yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık verilmesi düşünülüyordu. Ancak Onyekuru'nun şok sıtma hastalığı, Jesse'nin takımda kalmasına neden oldu.

Lisans çıkarılan Nijeryalı kanat oyuncusu, Denizlispor maçında 86. dakika oyuna girip süre aldı. Bir sezonda üç takımda forma giyemeyeceği için de Jesse'nin kendisini isteyen ve Erzurumspor'a kiralanma ihtimali kalmadı. Sezonu 'da tamamlaması kesinleşen Jesse bu duruma çok sevindi.

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