Falcao kendini Galatasaray'a adadı

Sakatlığından kurtulan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalitesini ortaya koymaya başladı. Ligde oynadığı son 2 maçta 3 defa ağları sarsan Kolombiyalı futbolcu ayrıca hırsıyla da göze girmeyi başardı.

Bu durum İspanyolların da dikkatinden kaçmazken AS gazetesi, "Kendisini Galatasaray'a adadı. Yeniden doğuş için elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor" diye yazdı. Haberde, "Devre arasında yapılan yüklemeler sonrası fiziksel açıdan iyi bir noktaya gelmeyi başardı" ifadesi de kullanıldı.