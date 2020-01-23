23 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Falcao kendini Galatasaray'a adadı

Falcao kendini Galatasaray'a adadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.01.2020

Sakatlığından kurtulan , 'da kalitesini ortaya koymaya başladı. Ligde oynadığı son 2 maçta 3 defa ağları sarsan Kolombiyalı futbolcu ayrıca hırsıyla da göze girmeyi başardı.

Bu durum İspanyolların da dikkatinden kaçmazken AS gazetesi, "Kendisini 'a adadı. Yeniden doğuş için elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor" diye yazdı. Haberde, "Devre arasında yapılan yüklemeler sonrası fiziksel açıdan iyi bir noktaya gelmeyi başardı" ifadesi de kullanıldı.

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