Galatasaray tura kilitlendi
Türkiye Kupası’nın son sahibi Galatasaray, 1-1’in rövanşında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların tek hedefi çeyrek finale yükselmek.
Sarı-kırmızılılar, 18 defa müzelerine taşıdıkları Türkiye Kupası'nı bir kez daha kazanmak için yola çıkmıştı. 5. Tur'da Tuzlaspor'u eleyen Cimbom, son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Fatih Terim ve öğrencileri bugün oynanacak rövanş mücadelesinde rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.
KALE OKAN'A EMANET
İmparator bugün A Spor'un yayınlayacağı Ç.Rize maçında as oyuncularıyla fazla şans veremediği isimlerden karma bir takım çıkaracak. Muslera yerine Okan oynayacak. Linnes yine 11'de olacak. Ahmet Çalık da forma giyecek. Sol bekte Saracchi görev yapacak. Orta saha Lemina-Seri ikilisine teslim edilecek. Feghouli, Taylan ve Sekidika ilerideki Falcao'yu besleyecek.
KUPADA 5. RANDEVU
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldiler. İki takım da 1'er kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 4 golü var. Karadeniz ekibi ise fileleri 7 kez sarstı.
NASIL TUR ATLARLAR?
* İlk maç berabere bittiği için kazanan takım turu geçecek.
* 1-1'in rövanşı 0-0 biterse Aslan adını üst tura yazdıracak.
* 2-2 ve daha üst skorlu beraberliklerde tur Rize'nin olacak.
* 1-1 biterse uzayacak. Skor değişmezse penaltılara kalacak.
NASIL GELDİLER?
GALATASARAY: 5. Tur'dan kupaya katıldı. Tuzlaspor'a ilk maçında 2-0 kaybetti, deplasmanda rakibini 4-0 yenerek turladı.
ÇAYKUR RİZE: 4. Tur'da 1074 Çankırı'yı 3-1 yendi. 5. Tur'da Yılport Samsunspor'u 3-2 ve 1-1'lik skorlar sonrasında saf dışı bıraktı.
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