23 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray tura kilitlendi

Aslan tura kilitlendi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.01.2020

’nın son sahibi , 1-1’in rövanşında sahasında ’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların tek hedefi çeyrek finale yükselmek.

Sarı-kırmızılılar, 18 defa müzelerine taşıdıkları 'nı bir kez daha kazanmak için yola çıkmıştı. 5. Tur'da Tuzlaspor'u eleyen Cimbom, son 16 turu ilk maçında ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. ve öğrencileri bugün oynanacak rövanş mücadelesinde rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

KALE OKAN'A EMANET

İmparator bugün A Spor'un yayınlayacağı Ç.Rize maçında as oyuncularıyla fazla şans veremediği isimlerden karma bir takım çıkaracak. Muslera yerine Okan oynayacak. Linnes yine 11'de olacak. da forma giyecek. Sol bekte Saracchi görev yapacak. Orta saha Lemina-Seri ikilisine teslim edilecek. Feghouli, Taylan ve Sekidika ilerideki Falcao'yu besleyecek.

KUPADA 5. RANDEVU

ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldiler. İki takım da 1'er kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 4 golü var. ekibi ise fileleri 7 kez sarstı.

NASIL TUR ATLARLAR?

* İlk maç berabere bittiği için kazanan takım turu geçecek.

* 1-1'in rövanşı 0-0 biterse Aslan adını üst tura yazdıracak.

* 2-2 ve daha üst skorlu beraberliklerde tur Rize'nin olacak.

* 1-1 biterse uzayacak. Skor değişmezse penaltılara kalacak.

NASIL GELDİLER?

GALATASARAY: 5. Tur'dan kupaya katıldı. Tuzlaspor'a ilk maçında 2-0 kaybetti, deplasmanda rakibini 4-0 yenerek turladı.

ÇAYKUR RİZE: 4. Tur'da 1074 'yı 3-1 yendi. 5. Tur'da Yılport Samsunspor'u 3-2 ve 1-1'lik skorlar sonrasında saf dışı bıraktı.

G.Saray'dan 1 yıllık imza! Resmen açıklandı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan sürpriz stoper hamlesi! Terim onay verdi G.Saray'dan sürpriz stoper hamlesi! Terim onay verdi
Terim'den sürpriz değişiklik! İşte G.Saray'ın Ç. Rizespor 11'i Terim'den sürpriz değişiklik! İşte G.Saray'ın Ç. Rizespor 11'i
G.Saraylı yıldıza sürpriz talip! Transferde Beşiktaş detayı... G.Saraylı yıldıza sürpriz talip! Transferde Beşiktaş detayı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör