Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru istifa etti

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru istifa ettiğini duyurdu.

Özüdoğru'nun açıklaması şöyle;

'Büyük Galatasaray Camiasına;

GS Spor Kulübü Y. K Üyeliği ve Mağazacılık AŞ Yk Üyeliği görevlerimden bugün itibari ile istifa ettim. Gerekçelerini izninizle aynı ekibin bir parçası olarak seçildiğimden kendi uhdemde tutmak isterim. Başta Başkanımız ve Yk üyelerimiz olmak üzere tüm kurul üyelerimize bana bugüne kadar gösterdikleri ilgi ve sevgi için sonsuz teşekkürler. Bundan sonra da tüm arkadaşlarımızın başarılı çalışmalarına devam edeceğine olan inancımı da yineliyorum ,sade bir taraftar ve genel kurul üyesi olarak Galatasaray'ımıza her zaman olduğu gibi katkı vermeye devam edeceğim. Görevim süresince çalışmalarımda katkıda bulunan tüm kurullarımıza,kulüp profesyonellerine,Başta sevgili hocamız Fatih Terim ve değerli ekibi olmak üzere tüm spor birimlerimizin teknik heyetlerine, kulübümüze bağlı tüm derneklere ve spor okullarına, yöneticilerine... Taraftar gurubumuz Ultraslan'a ve değerli yöneticilerine teşekkürü bir borç bilirim. Bu paylaşımım dışında gerek yazılı gerekse sosyal medyada çıkacak haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Saygılarımla