Galatasaray'a sıcak para

Maddi olarak sıkıntılı günler geçiren ve yeni gelir kalemleri yaratmak için kolları sıvayan Galatasaray Kulübü hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulübe hisse satışından 8.8 milyon TL geldi.

Sarı-kırmızılıların 4 milyon adet hisse senedi satışı gerçekleştirerek 8.8 milyon TL'lik nakit girişi sağladığı ifade edildi. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin bu satış ile birlikte sahip olduğu payı yüzde 66'dan yüzde 64.61'e geriledi.