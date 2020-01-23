23 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a sıcak para

Cimbom'a sıcak para
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.01.2020

Maddi olarak sıkıntılı günler geçiren ve yeni gelir kalemleri yaratmak için kolları sıvayan Kulübü hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulübe hisse satışından 8.8 milyon TL geldi.

Sarı-kırmızılıların 4 milyon adet hisse senedi satışı gerçekleştirerek 8.8 milyon TL'lik nakit girişi sağladığı ifade edildi. Spor Kulübü Derneği'nin bu satış ile birlikte sahip olduğu payı yüzde 66'dan yüzde 64.61'e geriledi.

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