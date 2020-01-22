22 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

G.Saray'dan 1 yıllık imza! Resmen açıklandı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

ekiplerinden , sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'in sözleşmesinin 2020/2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Ara döneminin hızlı takımlarından olan 'da hareketlilik sürüyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan sol bek oyuncusu 'in sözleşmesinin 2020/2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

"Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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