Galatasaray Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2020/2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Ara transfer döneminin hızlı takımlarından olan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2020/2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
"Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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