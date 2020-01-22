Belhanda'ya sürpriz talip! İşte yeni adresi...

Faslı oyuncu Nice ve Monaco ile masada. Taraftara şampiyonluk mesajı veren videoda yer almayan Faslı yıldız, kupadaki Rize maçından sonra ligdeki Denizli mücadelesinde de forma şansı bulamadı.