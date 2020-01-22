22 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Belhanda'ya sürpriz talip! İşte yeni adresi...

Faslı oyuncu Nice ve Monaco ile masada. Taraftara şampiyonluk mesajı veren videoda yer almayan Faslı yıldız, kupadaki Rize maçından sonra ligdeki Denizli mücadelesinde de forma şansı bulamadı.

Stoperin parası Belhanda'dan! İşte yıldız ismin yeni adresi...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Sezonun ilk yarısında performansının yanı sıra G.Saray taraftarına da küfür eden ve yaşadığı tartışmanın ardından tamamen takımdan kopan artık ayrılmak için geri sayımda.

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