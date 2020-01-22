Galatasaray kupada tur peşinde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor ile yarın rövanşta karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Rize'de oynanan ilk maç Emre Akbaba ile Fernando Boldrin'in karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti. İki takımdan biri maçtan galip ayrılması durumunda tur atlayan ekip olacak. 0-0 beraberlik sarı-kırmızılılara yararken, 1-1'lik skor maçı uzatmaya götürecek. Diğer gollü beraberliklerde ise yeşil-mavili ekip adını bir üst tura yazdıracak.

KUPADA 5. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda takımların 1'er galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 2 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılılar 4 kez rakip fileleri havalandırırken, yeşil-mavililer ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray ile Rizespor kupada 3. kez eşleşirken, diğer turlarda iki takım da 1'er kez tur atmıştı. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Kupada oynanan maçlar ise şöyle:

28.01.2004 Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 5

20.04.2016 Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 3

04.05.2016 Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0

05.01.2020 Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1



DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Galatasaray - Rizespor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakem olarak Alper Çetin'in görev yapacağı karşılaşmada, Cüneyt Çakır VAR hakemi olarak belirlendi. Esat Sancaktar ise AVAR hakemi olarak görev alacak.

Öte yandan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Florin Andone ve Christian Luyindama, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Rizespor karşısında olmayacak.