22 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray kupadaki Çaykur Rizespor maçına hazır

G.Saray kupadaki Ç.Rizespor maçına hazır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Futbol Takımı, son 16 turu rövanşında yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen çalışmayla başladı. Daha sonra sahaya geçen sarı-kırmızılı futbolcular, dinamik ısınmanın ardından gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynadı.

İdmanın ana bölümünde ise teknik direktör yönetiminde taktik çalışma üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Younes Belhanda, takımla çalışmalarda yer aldı. Sakatlığı süren Florin Andone ise takımdan ayrı salonda bireysel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Tesislerde kampa giren , 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında yarın saat 20.30'da 'u ağırlayacak.

Galatasaray kupada tur peşinde haberin devamı



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