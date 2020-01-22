22 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray kupadaki Çaykur Rizespor maçına hazır
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen çalışmayla başladı. Daha sonra sahaya geçen sarı-kırmızılı futbolcular, dinamik ısınmanın ardından gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynadı.
İdmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Younes Belhanda, takımla çalışmalarda yer aldı. Sakatlığı süren Florin Andone ise takımdan ayrı salonda bireysel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Tesislerde kampa giren Galatasaray, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında yarın saat 20.30'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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