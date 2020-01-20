20 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Nagatomo kadro dışı

Nagatomo kadro dışı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.01.2020

SarI-kırmızılı takımda rehabilitasyon süreci devam eden Florin Andone'nin yanı sıra yolların ayrılması beklenen Yuto Nagatomo kaldı.

SarI-kırmızılı takımda rehabilitasyon süreci devam eden Florin Andone'nin yanı sıra yolların ayrılması beklenen Yuto Nagatomo kaldı. Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz da kadroda yer alamayan diğer isimler oldular. Sekidika ise yedekler arasında yer aldı.
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