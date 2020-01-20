20 Ocak 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan KAP'a kar bildirimi!
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Galatasaray Sportif AŞ. İstanbul'da işlem gören şirketlerinin 2. çeyrek finansal raporlarını açıkladı. Buna göre Galatasaray, 6 aylık süreçte 75 Milyon TL kâr elde ettiğini bildirdi.
Galatasaray Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda kâr bildirimi geldi. KAP'a yapılan açıklamada, 6 aylık bilançoda kulüp 75 milyon tl kar elde etti. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da 6 aylık bilançoları belli oldu. Fenerbahçe 28 Milyon TL kâr elde ederken, Beşiktaş 151 Milyon TL zarar etti.
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