21 Ocak 2020, Salı

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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! İlk temas kuruldu

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u Emre Akbaba ve Radamel Falcao'nun attığı gollerle 2-1 mağlup eden Galatasaray'da ara transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte çalışmalar hızlandı. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, 6 oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlarken, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği Avusturyalı yıldızın transferiyle ocak ayını noktalamayı planlıyor. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 15:14
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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! İlk temas kuruldu

Bu sezon Avrupa'ya erken veda eden ve Süper Lig ile Türkiye Kupası'daki serüvenine sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da çifte şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! İlk temas kuruldu

Bu doğrultuda hızlı bir ara transfer dönemi geçiren ve adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı renklerine bağlarken, Ryan Babel'i de kiralık olarak Ajax'a gönderdi.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! İlk temas kuruldu

Sezonun ikinci yarısında yükselen bir grafik çizmek isteyen ve oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündem Arda Turan... Geçtiğimiz haftalarda Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden olan tecrübeli futbolcunun eski takımına döneceği iddia edilmişti.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! İlk temas kuruldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise yaptıkları açıklamada Arda Turan transferi için girişimde bulunmadıklarını açıklasa da teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda oynanan Başakşehir maçında aralarındaki buzların eridiği 32 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini her fırsatta dile getirmişti.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! İlk temas kuruldu

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağını merakla beklerken, transfer çalışmalarını sürdüren yönetim 6 ismi takımdan gönderme kararı aldı. Öte yandan takıma bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Avusturyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

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