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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! İlk temas kuruldu
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u Emre Akbaba ve Radamel Falcao'nun attığı gollerle 2-1 mağlup eden Galatasaray'da ara transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte çalışmalar hızlandı. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, 6 oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlarken, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği Avusturyalı yıldızın transferiyle ocak ayını noktalamayı planlıyor. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 21.01.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 15:14
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