Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in ikinci yarısına Yukatel Denizlispor galibiyeti başlayan Galatasaray'da hem iç hem de dış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadroya dahil edilen ancak istenen performansı sergileyememesi ve disiplinsiz davranışları nedeniyle sezon sonuna kadar Hollanda Eredvisie ekiplerinden Ajax'a kiralanan Ryan Babel'in ardından bir yıldızıyla daha yollarını ayırıyor. Galatasaray son dakika transfer haberleri...