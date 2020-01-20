20 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

G.Saray'da Ç. Rizespor maçı hazırlıkları başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.01.2020

, son 16 turunda 'la 23 Ocak Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, 'de maçında 90 dakika forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

, maçı hazırlıklarını yarın 'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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