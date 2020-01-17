17 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Denizlispor hazırlıklarına başladı

Galatasaray Denizlispor hazırlıklarına başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.01.2020

, 'in 18. haftasında pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki idman salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'a karşı tam süre alan futbolcusu yenilenme çalışması gerçekleştirildi. Diğer futbolcular ise kumda kuvvet çalışması ve interval koşular yaptı. Antrenmanın ana bölümünde pas oyunu ve sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Murillo: haberin devamı

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