18 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a lisans müjdesi

Galatasaray'a lisans müjdesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.01.2020

Hem yabancı sayısının fazla olması hem de vergi borcu bulunan , tüm sorunları ortadan kaldırdı. Saracchi, Onyekuru ve Sekidika ’ye bildirildi.

, ocak ayında transferini gerçekleştirdiği Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı. Kadrosunda toplam 17 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılar, lisanslama dönemi başlar başlamaz Martin Linnes ile Emre Akbaba'nın ismini 'ye bildirmiş ve bu iki oyuncuyu 'ndaki Ç. maçında kullanmıştı. Dün ise Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi, Monaco'dan 6 aylığına alınan Onyekuru ve 'den gelen Sekidika'nın işi bitirildi.

LUYINDAMA DONDURULACAK

Cimbom, yeni transferlerinin lisansını çıkarmamasının bir sebebi de vergi borcunun bulunmasıydı. Dün itibarıyla vergi borcunu sıfırlayan sarı-kırmızılılar, kadroyu boşaltmak için harekete geçti. Sezonu kapatan Luyindama sözleşmesi dondurulacak. Sarı-kırmızılılar, Nagatomo, Mariano ve Nzonzi'nin tamamen ayrılmasını beklediği için dondurma işlemini gerçekleştirmedi. Ara dönemi 31 Ocak'ta sona ereceği için yönetim sözleşmeleri askıya alma işlemini bekletecek.

G.Saray'da bir imza daha! 2 yıllık sözleşme haberin devamı

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