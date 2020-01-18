Galatasaray'a lisans müjdesi
Hem yabancı sayısının fazla olması hem de vergi borcu bulunan Galatasaray, tüm sorunları ortadan kaldırdı. Saracchi, Onyekuru ve Sekidika TFF’ye bildirildi.
Galatasaray, ocak ayında transferini gerçekleştirdiği Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı. Kadrosunda toplam 17 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılar, lisanslama dönemi başlar başlamaz Martin Linnes ile Emre Akbaba'nın ismini TFF'ye bildirmiş ve bu iki oyuncuyu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ç. Rize maçında kullanmıştı. Dün ise Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi, Monaco'dan 6 aylığına alınan Onyekuru ve Eskişehir'den gelen Sekidika'nın işi bitirildi.
LUYINDAMA DONDURULACAK
Cimbom, yeni transferlerinin lisansını çıkarmamasının bir sebebi de vergi borcunun bulunmasıydı. Dün itibarıyla vergi borcunu sıfırlayan sarı-kırmızılılar, kadroyu boşaltmak için harekete geçti. Sezonu kapatan Luyindama sözleşmesi dondurulacak. Sarı-kırmızılılar, Nagatomo, Mariano ve Nzonzi'nin tamamen ayrılmasını beklediği için dondurma işlemini gerçekleştirmedi. Ara transfer dönemi 31 Ocak'ta sona ereceği için yönetim sözleşmeleri askıya alma işlemini bekletecek.
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