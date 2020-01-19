Galatasaray'da sıcak gelişme! Mustafi...

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, transferde dur durak bilmiyor. Luyindama'nın sezonu kapatacak olması sebebiyle bu bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar gündemine Arsenal'in Alman stoperi Shkodran Mustafi'yi almıştı. Teknik direktör Mikel Arteta, Mustafi'nin durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Fanatik'in haberine göre; Arsenal'in teknik patronu, Galatasaray dışında başka kulüplerin de gündeminde yer alan Alman futbolcu için, "Mustafi'nin ayrılmasına şu anda hazır değiliz. Eğer ayrılırsa başka çözümler bulmak zorunda kalırız. Tam anlamıyla stoper olmayan savunma oyuncularıyla oynuyoruz. Bizim savunmamızdaki oyuncular kanat ya da orta saha. Everton'da olduğum dönemden bu yana Mustafi'yi tanıyorum. Arsenal için önemli bir oyuncu ancak burada kalıp kalmamak ona bağlı. Arsenal'deki ilk günümde şunu söyledim: Bana ne kadar istediğinizi, takıma ne kadar adandığınızı gösterin" açıklamasını yaptı.

27 yaşındaki stoper, ilk yarıda sadece 3 lig maçında forma giymişti. Alman Milli Takımı için daha fazla süre alması gereken Mustafi, hocası Arteta ile bir görüşme yapacak.