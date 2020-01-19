19 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da sıcak gelişme! Mustafi...

Transferde sıcak gelişme! Mustafi...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 Giriş Tarihi: 19.01.2020

Devre arası dönemine hızlı bir giriş yapan , transferde dur durak bilmiyor. Luyindama'nın sezonu kapatacak olması sebebiyle bu bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar gündemine 'in Alman stoperi Shkodran 'yi almıştı. Teknik direktör Mikel Arteta, Mustafi'nin durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Fanatik'in haberine göre; 'in teknik patronu, dışında başka kulüplerin de gündeminde yer alan Alman futbolcu için, "'nin ayrılmasına şu anda hazır değiliz. Eğer ayrılırsa başka çözümler bulmak zorunda kalırız. Tam anlamıyla stoper olmayan savunma oyuncularıyla oynuyoruz. Bizim savunmamızdaki oyuncular kanat ya da orta saha. Everton'da olduğum dönemden bu yana Mustafi'yi tanıyorum. Arsenal için önemli bir oyuncu ancak burada kalıp kalmamak ona bağlı. Arsenal'deki ilk günümde şunu söyledim: Bana ne kadar istediğinizi, takıma ne kadar adandığınızı gösterin" açıklamasını yaptı.

27 yaşındaki stoper, ilk yarıda sadece 3 lig maçında forma giymişti. Alman Milli Takımı için daha fazla süre alması gereken Mustafi, hocası Arteta ile bir görüşme yapacak.

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