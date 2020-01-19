Cimbom sahnede

Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Denizli’yi ağırlıyor. Sezonun ilk maçında rakibine yenilen Cimbom, rövanşı alıp çıkışa geçmek istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta müsabakasında bugün Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. İlk devrenin son maçında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Aslan, bugün de Denizli engelini geçerek ikinci yarıya hızlı bir giriş yapmak amacında... Galatasaray rakibiyle sezonun ilk yarısında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarıkırmızılılar, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Florin Andone'nin yanı sıra, sıtma teşhisi konan yeni transfer Henry Onyekuru sahada yer alamayacak.



Galatasaray ilk yarının son maçında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başarırken Denizlispor ise Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.



YENİLER İŞBAŞINDA

Galatasaray, Denizlispor karşısında yenilenmiş kadrosu ile mücadele edecek. Yabancı sınırı nedeniyle ilk yarıda tercih edilmeyerek lisansı çıkarılmayan Martin Linnes, uzun süreli sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba ve lisansları çıkartılan yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi bugün kadroda yer alacak. Fatih Terim'in Linnes, Emre ve Saracchi'ye ilk 11'de şans vermesi, Sekidika'yı ise yedek bekletmesi bekleniyor.



LİSANSLARI NASIL ÇIKARILDI?

Martin Linnes'ten sonra Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın da lisanslarının çıkarılması kontenjan sorununu gündeme getirdi. Ancak federasyonun prosedürüne göre, kulüpler transfer döneminin biteceği 31 Ocak saat 18.00'e kadar kadrolarına kattıkları tüm oyunculara lisans çıkarabiliyor. Kulüplerin ara transfer döneminden sonra yabancı sayısını 14'e düşürmesi gerekiyor.



TARAFTARLARI İLE BULUŞUYOR

Aslan, 22 gün sonra sahasında taraftarının önünde maça çıkacak. Ligde ilk yarının son maçında 28 Aralık 2019'da Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 22 gün aradan sonra taraftarının önünde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.



DÖRT İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda bugünkü maç öncesi dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'da Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, Denizlispor karşısında sarı kart görmeleri halinde 19. haftada deplasmanda yapılacak Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecekler.



AÇIK ARA ÖNDE: 25-9

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de 40. kez birbirlerine rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini sarı-kırmızılılar galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi.



İSTANBUL'DA 20. KEZ

Takımlar lig tarihinde İstanbul'da 19 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Galatasaray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü. Taraflar arasında İstanbul'da son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynandı ve Galatasaray 4-1 galip geldi.