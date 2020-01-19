19 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Transferde dünya yıldızı...

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, transferde dur durak bilmiyor. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi yerine gelecek isim belirlendi! Cimbom, bu bölgeye transferde Avrupa manşetlerini süsleyecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Aslan, bu kapsamda İngiliz deviyle kritik bir toplantı yapacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.01.2020 10:22
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Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Transferde dünya yıldızı...

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

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Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Transferde dünya yıldızı...

Cimbom, kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Steven Nzonzi'nin yerine Tottenham'ın Kenyalı 6 numarası Victor Wanyama için ısrarını sürdürüyor. Bilindiği gibi transferde ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın hocası Jose Mourinho'dan oyuncuyu istemişti.

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Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Transferde dünya yıldızı...

Wanyama'yı ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcının, "Oyuncuyu ikna etmeniz halinde benim için sorun yok. Galatasaray'dan oynamasından memnuniyet duyarım" dediği ifade edilmişti.

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Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Transferde dünya yıldızı...

Cimbom'un önümüzdeki hafta Tottenham ile Wanyama konusunda kritik bir toplantı yapacağı ve transfere son şekli vereceği bildirildi.

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Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Transferde dünya yıldızı...

FESİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray bir yandan da göndermek istediği oyuncularla yollarını ayıracak. Kadroda 17 yabancı oyuncu bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, stoper ve ön libero transferi yapacak.

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