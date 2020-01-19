Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Transferde dünya yıldızı...

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, transferde dur durak bilmiyor. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi yerine gelecek isim belirlendi! Cimbom, bu bölgeye transferde Avrupa manşetlerini süsleyecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Aslan, bu kapsamda İngiliz deviyle kritik bir toplantı yapacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.01.2020 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





