Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray'da altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.



