17 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

G.Saray'da bir imza daha! Resmen açıklandı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 Giriş Tarihi: 17.01.2020

, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu 'ın sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

'da altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu 'ın sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.


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