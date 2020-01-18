18 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

10 numara Emre Akbaba

10 numara Akbaba
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.01.2020

'da , Denizlispor karşılaşması 11'ini kafasında belirledi. Tecrübeli teknik adam sezonun ilk devresinde hücumda akmayan oyunu Emre Akbaba ile çözmeye çalışacak.

Uzun süren sakatlığı sonrası maçında attığı mükemmel golle sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu, Denizlispor karşılaşmasında 10 numara pozisyonunda oynayacak. İmparator, yıldız oyuncusuyla özel görüşüp şut emri verdi. Emre Akbaba raket gibi kullandığı sol ayağıyla kaleyi gördüğü yerden vuracak.

Galatasaray Denizlispor hazırlıklarına başladı haberin devamı

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