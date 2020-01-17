17 Ocak 2020, Cuma
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"Galatasaraylılar çok şanslı"
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Denizlispor'un forveti Oscar Estupinan, en beğendiği golcüleri sayarken Falcao'yu da listeye ekledi.
Henüz bekleneni veremeyen Falcao'ya sahip çıkan Estupinan, "Şüphesiz Galatasaray'a çok büyük katkıda bulunacak bir oyuncu. Ritim kazanarak döneceğini biliyorum. Galatasaraylıların tereddütte olmamaları gerek çünkü Falcao'dan bahsediyoruz. İçleri rahat olsun. Galatasaraylılar, Falcao takımlarında olduğu için çok şanslılar" diye konuştu.
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