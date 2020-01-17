Aslan payı yayın gelirinden

Football Benchmark tarafından geçtiğimiz sezonun gelir ve giderleri açıklandı. Avrupa'nın önde gelen 8 liginde geçen sezon şampiyon olan takımların gelirleri arasında Galatasaray 146 milyon Euro gelirle dikkat çekti.

Sarıkırmızılıların gelirlerinin 72.4 milyon Euro'luk kısmı yayın gelirlerinden elde edildi. 46.2 milyon Euro'luk ticari ve diğer gelirleri olduğu, maç günü gelirlerinin ise 26.6 milyon Euro olduğu kaydedildi.