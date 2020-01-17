17 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Aslan payı yayın gelirinden

Aslan payı yayın gelirinden
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.01.2020

Football Benchmark tarafından geçtiğimiz sezonun gelir ve giderleri açıklandı. Avrupa'nın önde gelen 8 liginde geçen sezon şampiyon olan takımların gelirleri arasında 146 milyon Euro gelirle dikkat çekti.

Sarıkırmızılıların gelirlerinin 72.4 milyon Euro'luk kısmı yayın gelirlerinden elde edildi. 46.2 milyon Euro'luk ticari ve diğer gelirleri olduğu, maç günü gelirlerinin ise 26.6 milyon Euro olduğu kaydedildi.

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