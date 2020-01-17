17 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Bernard Mensah Galatasaray'a doğru

G.Saray'dan sürpriz takas! Yapılan teklif ortaya çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.01.2020

’un bırakması yönetimi harekete geçirdi. Görüşmeler yeniden başlarken Mensah için ve Emre Taşdemir ile birlikte 2 milyon Euro önerildiği öğrenildi.

'da defteri yeniden açıldı. Sarı-kırmızılı ekip son dönemde stoper transferi üzerinde yoğunlaşırken 'un aldığı karar Cimbom'da gözleri yeniden Ganalı orta sahaya çevrildi. Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle 25 yaşındaki futbolcunun bırakıldığını belirtti. Daha önce de alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Bernard Mensah'ın serbest kalması gündeme gelmiş ancak taraflar sorunu çözmüştü.

ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ

10 numara olarak beklentileri karşılayamayan 'ya alternatif arayan Galatasaray, Mensah için yeniden Kayseri ile temaslara başladı. Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın transferinde önemli rol oynayan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Mensah için de devreye girerken Kayserispor'a ve Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon euro da para teklif ettiği bildirildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bu öneriye sıcak baktığı ve kendi yönetim kurulunda görüştükten sonra Galatasaray'a yanıtını vereceği ifade edildi.

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