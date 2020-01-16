Fatih Terim'den Falcao talimatı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbolculara Radamel Falcao ile ilgili uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam yıldız futbolcunun ceza sahası içinde daha fazla topla buluşabilmesi için antrenmanlarda oyuncularına bol bol orta yaptırdı.