16 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den Falcao talimatı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbolculara Radamel Falcao ile ilgili uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam yıldız futbolcunun ceza sahası içinde daha fazla topla buluşabilmesi için antrenmanlarda oyuncularına bol bol orta yaptırdı.

Giriş Tarihi: 16.01.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 12:24
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Fatih Terim'den Falcao talimatı!

Kamp süresi boyunca yapılan antrenmanlarda kanatlarda forma giyen oyunculara sık sık ortalar yaptıran Terim'in Radamel Falcao'nun ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturulmasını istiyor.

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Fatih Terim'den Falcao talimatı!

İlk yarıda oynayabildiği maçlarda beklentilerin çok altında topla buluşan Kolombiyalı forvetin de kampı Galatasaray'la beraber geçirdiği için takıma daha fazla alıştığı dikkatlerden kaçmadı.

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Fatih Terim'den Falcao talimatı!

TERİM'İN YENİ SİLAHI OLACAK

Rakibi önde karşılayan ve topun kontrolünü elinde bulunduran bir orta saha planlayan Fatih Terim, Mario Lemina'ya çok güveniyor.

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Fatih Terim'den Falcao talimatı!

Kamptaki istekli ve neşeli görüntüsü ile ön plana çıkan Gabonlu oyuncu fizik olarak da toparlamayı başardı. Lemina'ya özellikle sakatlık önleyici idmanlar yaptırılırken gösterdiği performans herkesi umutlandırdı.

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Fatih Terim'den Falcao talimatı!

ALIŞMA SÜRECİNİ ATLATTI

İlk yarıda oynayabildiği maçlarda beklentilerin çok altında topla buluşan Kolombiyalı forvetin de kampı Galatasaray'la beraber geçirdiği için takıma daha fazla alıştığı dikkatlerden kaçmadı.

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