Galatasaray'da Mustafa Cengiz: Hiç yakışmadı

Play-off sezonuyla ilgili sözlerinin arkasında olduğunu belirten Cengiz, “Bir camianın başkanına ‘yalancısın’ diyecek kadar basitliğe düşmem. Edepsizce davranamam” dedi. “Ali Koç niye üzerine alındı” diye de sordu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Play-Off sezonu ve kulüplerin transfer detaylarını KAP'a bildirilmemesiyle ilgili açıklamalarıyla başlayan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısıyla süren restleşmede ikinci perde... Ankara'da düzenlenen çalıştaya katılan Cengiz, Koç'un açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Çok üzüldüm. 'Bir defa kural değişti, play-off çıkarıldı' dediğimde maalesef 'ya size yanlış bilgi verilmiş ya yanılıyorsunuz, ya da yalan söylüyorsunuz' şeklinde bir ibare kullanıldı. Ben bu sözcüğü bir kulüp başkanına yakıştıramadım" diye konuştu.

BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

Başkan Cengiz, "Play-off sezonu incelendiğinde şu görülecektir; ligin oynanacağı 5 Mayıs, play-off yapılacağı ise 25 Ağustos'ta ilan edilmiştir. Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir. 'Ligi normal sırada bitiren Şampiyonlar Ligi'ne katılacak' dendi, sonra lig oynanırken Şampiyonlar Ligi'ne katılım değiştirildi. Ben bunu kastettim" dedi. Cengiz, şöyle devam etti: "Bu konu hakkında yalan söylediğimi iddia eden rakip kulübün sayın başkanına soruyorum; bu kural değişikliğini resmi olarak talep eden yayıncı kuruluş, resmen yapan TFF. Sizin ne gibi bir dahiliniz var da üzerinize alındınız?"

SİZ Mİ ÖN AYAK OLDUNUZ?

Başkan Cengiz, "Play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz' diye merak ediyorum. Biz birden bire öğrendik. Buna da 'Boynumuz kıldan ince... TFF bizim düzenleyici, yönlendirici kurumumuz' dedik. Bütün ligi oynadık, play-off'u oynadık, birinci olduk" diye konuştu.



LAFLA ŞEFFAFLIK OLMAZ

Galatasaray'ın 500 milyon harcama limiti olduğunu kaydeden Cengiz, harcama limitlerinin harcanmasını istedi. Tüm kulüplerin transfer detaylarını KAP'a bildirmesi gerektiğini kaydeden Başkan, "Lafla şeffaflık olmaz. Bir kulüp başkanına, değerli bir camianın başkanına 'yalancısın' diyecek kadar basitliğe düşmem. O kadar basit olamam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam" dedi.

DEVLET DAHA NE YAPSIN!

Yapılandırma anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cengiz, "Ben yapılandırmadan memnunum. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Ürküp korkup teşekkür etmeyeceksiniz, kendiniz içinizden geldiği gibi yapacaksınız. Tornistan teşekkürleri olmaz" dedi.

ŞEYTANLIK DÜŞÜNÜYOR!

Menajerlık ücretlerinin açıklanmasını kendisinin talep ettiğini söyleyen Cengiz şöyle konuştu: "Kim inanır benim 10 bin euro verdiğime... Bonservisin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi basit, akla gelmedik şeytanlıkları düşünen, üreten konuşan zihniyetleri buradan şiddetle kınıyorum. Benim dönemimde menajerlere ödenen para 100 milyonu aşkın. Bu yayınlanan listeler, eksik, hatalı, gerçek ödemeleri yansıtmaktan uzak."



FETÖ SONRASINA BAKIN

Cengiz, Ali Koç'un '3 Temmuz ruhuyla' ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. FETÖ'nün etkisi bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış onu da siz medya mensupları bulup çıkartın" ifadelelerini kullandı.



'DUYMADIM' DİYEMEZSİNİZ!

Cengiz, harcama limitlerine ilişkin soruya, "TFF, bütün kulüplere resmi yazı yazdı. '15 Aralık'a kadar lütfen itirazınız varsa yapın, yoksa ben hükmü vereceğim' dedi. TFF, 28 Aralık'ta da kulüplerin durumunu tespit etti, bağladı. Ondan sonra 'vay ben duymadım, benim projem vardı' diyemezsiniz" yanıtını verdi.