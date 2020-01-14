14 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

O kadro ile kupalar geldi

O kadro ile kupalar geldi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, yeni takımı 'in Antalya kampında konuştu. Hırvat çalıştırıcı "Galatasaray'da yaptığım işlerle gurur duyuyorum. Scout ekibiyle yeni bir takım kurduk. O kadro üst üste iki yıl şampiyon oldu" ifadelerini kulladı. Galatasaray'da çok güzel insanlar tanıdığını söyleyen Tudor eski takımına başarılar diledi.

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, yeni takımı 'in Antalya kampında konuştu. Hırvat çalıştırıcı "Galatasaray'da yaptığım işlerle gurur duyuyorum. Scout ekibiyle yeni bir takım kurduk. O kadro üst üste iki yıl şampiyon oldu" ifadelerini kulladı. Galatasaray'da çok güzel insanlar tanıdığını söyleyen Tudor eski takımına başarılar diledi.

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