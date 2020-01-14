O kadro ile kupalar geldi

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, yeni takımı Hajduk Split'in Antalya kampında konuştu. Hırvat çalıştırıcı "Galatasaray'da yaptığım işlerle gurur duyuyorum. Scout ekibiyle yeni bir takım kurduk. O kadro üst üste iki yıl şampiyon oldu" ifadelerini kulladı. Galatasaray'da çok güzel insanlar tanıdığını söyleyen Tudor eski takımına başarılar diledi.

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, yeni takımı Hajduk Split'in Antalya kampında konuştu. Hırvat çalıştırıcı "Galatasaray'da yaptığım işlerle gurur duyuyorum. Scout ekibiyle yeni bir takım kurduk. O kadro üst üste iki yıl şampiyon oldu" ifadelerini kulladı. Galatasaray'da çok güzel insanlar tanıdığını söyleyen Tudor eski takımına başarılar diledi.