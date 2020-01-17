Emre Taşdemir ayrılmak istiyor

Geçtiğimiz haftalarda Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in takıma dönmesine olumlu baktığı ancak yöneticilerin transfer etmeyeceklerini açıkladığı tecrübeli oyuncunun yeni adresi belli oluyor. Son dakika transfer haberleri...