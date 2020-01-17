17 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Emre Taşdemir ayrılmak istiyor

Emre Taşdemir ayrılmak istiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.01.2020

 geçen sezon ara döneminde 'dan ayrılan 'i bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon 6 karşılaşmada 265 dakika forma şansı bulabildi.

Saracchi ve Linnes'in kadroya dahil edilmesiyle birlikte 'in ayrılma kararı aldığı, 'ye gitmeye de sıcak baktığı ifade edildi. Jimmy Durmaz'ın durumunun ise belirsiz olduğu kaydedildi.

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