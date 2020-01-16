16 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray kaleci Batuhan'ı Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

G.Saray Batuhan'ı Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.01.2020

Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Şahin'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatıp, oyuncuyu 2021 yılına kadar 'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Şen'in sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

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