16 Ocak 2020, Perşembe

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Arda Turan'dan sürpriz transfer! Yeni adresi...

Geçtiğimiz haftalarda Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in takıma dönmesine olumlu baktığı ancak yöneticilerin transfer etmeyeceklerini açıkladığı tecrübeli oyuncunun yeni adresi belli oluyor. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 20:34
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Arda Turan'dan sürpriz transfer! Yeni adresi...
Ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli futbolcu sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'le arasındaki buzları eritmişti ve Galatasaray'a döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.
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Arda Turan'dan sürpriz transfer! Yeni adresi...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve transfer gerçekleşmedi. 32 yaşındaki futbolcunun hangi takıma gideceği merak edilirken Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi.

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Arda Turan'dan sürpriz transfer! Yeni adresi...
DIEGO MARADONA HAYRANI!

Habere göre, Arda Turan'ın Arjantin efsanesi Diego Maradona'ya büyük hayranlık duyduğu ve Boca Juniors'ta oynama isteğinde bunun etken olduğu ifade edildi.
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Arda Turan'dan sürpriz transfer! Yeni adresi...

BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İSTİYOR!
Arjantin basınından TyC Sports'un haberine Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılık fesh eden Arda Turan; Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giymek istiyor. Menajerlerin Boca Juniors ile temasa geçtiği ve henüz netleşen bir şey olmadığı kaydedildi.

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Arda Turan'dan sürpriz transfer! Yeni adresi...

Ülkemizde Galatasaray'da yetişen, ardından İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formalarını terleten milli oyuncu, halen Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu. Son dönemde kiralık olarak forma giydiği Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Arda Turan'ın, Barcelona'ya dönmesi beklenmiyor.


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