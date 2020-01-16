16 Ocak 2020, Perşembe
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Arda Turan'dan sürpriz transfer! Yeni adresi...
Geçtiğimiz haftalarda Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in takıma dönmesine olumlu baktığı ancak yöneticilerin transfer etmeyeceklerini açıkladığı tecrübeli oyuncunun yeni adresi belli oluyor. Son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 16.01.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 20:34
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