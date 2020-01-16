16 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Mert Çetin: Adım adım ilerliyorum

Mert Çetin: Adım adım ilerliyorum
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.01.2020

çalışmalarını sürdüren 'ın kiralamak istediği oyuncular arasında yer alan , Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Şu anda hedefinin Roma formasını uzun yıllar terletmek olduğunu açıklayan , "Ben adım adım gidiyorum. Roma'ya oldum ve ilk hedefim burada kalıcı olmak. Burada kalıcı olup uzun yıllar Roma forması giyebilmek. Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde güzel şeyler olacak" dedi.

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