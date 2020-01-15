16 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan olay tepki! "Bu kafa zorlu kafası"

G.Saray'dan olay tepki! Bu kafa zorlu kafası
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, maçın son dakikalarından Emre Akbaba'ya yapılan müdahale için penaltı itirazında bulunurken, hakem Halis Özkahya mücadeleyi devam ettirdi. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru ise maçın ardından hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular pozisyon için penaltı itirazında bulunurken teknik direktör de maç sonu yaptığı açıklamasında takımının penaltısının verilmediğini dile getimişti.

Maçın son dakikalarındaki konuşulan penaltı tartışmalarına, sarı-kırmızılı yönetim de katıldı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru hesabından sert açıklamalar yaptı.

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"GALİBİYETİMİZ ÖNLENMİŞTİR!"

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan pozisyona sarı-kırmızılı camia tepki gösterdi.

"BU KAFA 'ZORLU' KAFASIDIR"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru ise yaptığı paylaşımda "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır. Bu kafa ZORLU kafasıdır. Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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