Galatasaray yönetimi imkansızı başardı

Avrupa’nın 8 önemli ligini zirvede tamamlayan takımlar arasında sarı-kırmızılı ekip, gelirini en çok yükselten kulüp oldu. Önceki sezon ekside olan gelirini yüzde 54 artırdı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, geçen sezon Avrupa'nın 8 önemli ligini zirvede tamamlayan takımlar arasında vergi sonrası gelirini en fazla arttıran kulüp oldu. KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Portekiz ve Türkiye'nin en üst liginde geçen sezon şampiyonluk yaşayan takımların geliri incelendi.

KAZANCI EN DÜŞÜK TAKIM

Bir önceki sezon ekside olan gelirini yüzde 54 arttıran sarı-kırmızılılar, 5 milyon euro artıya geçti. Galatasaray, söz konusu artışa rağmen 146 milyon euro'luk geliriyle 8 takım arasında en az kazanç sağlayan ekip oldu. Gelirini yüzde 50 arttıran Hollanda şampiyonu Ajax ikinci, Bundesliga'yı zirvede tamamlayan Bayern Münih ise yüzde 21'lik yükselişle üçüncü sırada kendisine yer buldu.

YARISI YAYIN GELİRİNDEN

Sarı-kırmızılı kulüp, 146 milyon euro'luk gelirin yüzde 50'sini yayın haklarından, yüzde 32'sini de ticari gelirlerden elde etti. Galatasaray'ın maç günü geliri ise yüzde 18'de kaldı. Sarı-kırmızılılar, 8 takım arasında yüzde 69'la stat doluluk oranında en son sırada yer aldı. Yüzde 100 stat doluluk oranıyla Bayern zirvede yer alırken, Manchester City, Ajax ve PSG ise yüzde 98'le ikinci sırayı paylaştı.

CİMBOM ELİNİ RAHATLATTI

Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Galatasaray bir önceki sezona göre gelir tablosunu arttırmayı başardı. Bu durum, Galatasaray'ın bu sene elini bir hayli rahatlattı. Ancak diğer liglere göre gelirinin düşük olması ve en son sırada yer alması, pek şaşırtıcı değil. Sahadaki başarı, ekonomik başarıya neden oluyor" ifadelerini kullandı.