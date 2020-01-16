16 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Belhanda için indirim istedi

Belhanda için indirim istedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.01.2020

Al Nassr, Al Hilal ve Al Ittihad'ın kadrosuna katmak istediği Younes için Monaco da harekete geçti. İlk görüşmede sarı- kırmızılı ekibin 7.5 milyon euro talep ettiği belirtilirken Fransızların bunu yüksek bulduğu ve indirim talep ettiği öğrenildi.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek görüşeceği kaydedildi. Fas basını, 'nın Arap takımlarını beklettiğini ama Monaco'ya 'hayır' demeyeceğini yazdı.

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