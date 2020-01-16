16 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Falcao bomba gibi geliyor

Falcao bomba gibi geliyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.01.2020

Kamp süresi boyunca yapılan antrenmanlarda kanatlarda forma giyen oyunculara sık sık ortalar yaptıran Terim'in 'nun ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturulmasını istiyor.

İlk yarıda oynayabildiği maçlarda beklentilerin çok altında topla buluşan Kolombiyalı forvetin de kampı 'la beraber geçirdiği için takıma daha fazla alıştığı dikkatlerden kaçmadı.

TERİM'İN YENİ SİLAHI LEMINA

Rakibi önde karşılayan ve topun kontrolünü elinde bulunduran bir orta saha planlayan , Mario Lemina'ya çok güveniyor. Kamptaki istekli ve neşeli görüntüsü ile ön plana çıkan Gabonlu oyuncu fizik olarak da toparlamayı başardı. Lemina'ya özellikle sakatlık önleyici idmanlar yaptırılırken gösterdiği performans herkesi umutlandırdı.

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