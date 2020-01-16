Belhanda transferde son noktayı koydu!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda, resmi sosyal medya hesabından transferiyle ilgili açıklama yaptı. Galatasaray'dan ayrılmayacağını söyleyen Faslı futbolcu, "Üst üste 3. yıl üçüncü şampiyonluğuma ulaşacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sosyal medya üzerinden hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Sarı-kırmızılı bir taraftarın, "Eğer Belhanda'nın takımdan ayrılacağını söylersen seni hayatın boyunca rahat bırakırız" ifadelerine karşı Fransız gazeteci Manu Lonjon, "Belhanda'nın kendisi dedi, menajeri dedi, ben dedim... Ve bir kez daha söylüyorum ocak ayında takımdan ayrılmayacak. İstersen onu Monaco'ya, Nice'e, Schalke'ye, Ajax'a ya da Ittihad'a gönderebilirsin. Seninle her türlü bahse girerim ama sonunda bana ödeme yapmak zorunda kalırsın" cevabını verdi.

Bu yazışmaya yorum yapan Galatasaraylı futbolcu da, "Ben de bahse girerim ki takımda kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama 3 yılda kazanılacak 3. şampiyonluk var" dedi.

Faslı futbolcu ligin ilk devresinde beklentilerin altında kalmış ve taraftarlardan tepki görmüştü. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanan maçta oyundan çıkarken ıslıklanan 10 numara, taraftara tepki göstermiş ve taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmamıştı.

29 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Bu sezon sarı-kırmızılılar ile 19 resmi maça çıkan Belhanda, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.