15 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Kupada sahne Galatasaray'ın

Sahne Aslan'ın
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.01.2020

, son 16 turunda Rizespor’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, hem rövanş için avantaj hem lig için moral arayacak. Zorlu maç ’den yayınlanacak

, 2020'nin ilk resmi maçına bugün 'nda çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, son 16 turunda ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. Zorlu randevunun adresi ise ekranları olacak. Rize'den mutlak galibiyetle dönüp tur için avantaj sağlamak isteyen Aslan, ligde oynayacağı Denizlispor sınavı için de moral depolamak amacında. Teknik direktör 'in Rizespor karşısına ideal 11'i ile çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferleren Jesse, Saracchi ve Onyekuru bu maçta forma giyemeyecek. Lisansları sezon başında askıya alınan Linnes'in onbirde Emre Akbaba'nın ise ikinci yarıda görev yapmaları bekleniyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü 'da yapılacak.

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