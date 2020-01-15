Kupada sahne Galatasaray'ın
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Rizespor’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, hem rövanş için avantaj hem lig için moral arayacak. Zorlu maç ATV’den yayınlanacak
Galatasaray, 2020'nin ilk resmi maçına bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Zorlu randevunun adresi ise ATV ekranları olacak. Rize'den mutlak galibiyetle dönüp tur için avantaj sağlamak isteyen Aslan, ligde oynayacağı Denizlispor sınavı için de moral depolamak amacında. Teknik direktör Fatih Terim'in Rizespor karşısına ideal 11'i ile çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferleren Jesse, Saracchi ve Onyekuru bu maçta forma giyemeyecek. Lisansları sezon başında askıya alınan Linnes'in onbirde Emre Akbaba'nın ise ikinci yarıda görev yapmaları bekleniyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
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