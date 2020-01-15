Herkes Nzonzi'nin peşinde

Fatih Terim'in disiplinsiz davranışları nedeniyle kenara ayırdığı Steven Nzonzi'yi isteyen takımlar her geçen gün çoğalıyor. West Ham, Lyon, Everton ve Celta Vigo'nun ardından Aston Villa da oyuncuyu listesine dahil etti.

6-1'lik Manchester City mağlubiyeti sonrası Aston Villa Menajeri Dean Smith, tecrübeli oyuncuların takviyesini istedi. Bunun üzerine Nzonzi gündeme alındı. The Mirror, Aston Villa'nın resmi teklif sunmaya hazırlandığını yazdı.

DÖNÜYOR MU?

Steven Nzonzi'yi sezon başında Roma'dan bedelsiz kiralayan Galatasaray'ın gelecek sezon için de kiralama opsiyonu bulunuyor. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon 250 bin euro alıyor.