15 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Herkes Nzonzi'nin peşinde

Herkes Nzonzi'nin peşinde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.01.2020

Fatih Terim'in disiplinsiz davranışları nedeniyle kenara ayırdığı 'yi isteyen takımlar her geçen gün çoğalıyor. West Ham, , Everton ve Celta Vigo'nun ardından da oyuncuyu listesine dahil etti.

6-1'lik mağlubiyeti sonrası Menajeri Dean Smith, tecrübeli oyuncuların takviyesini istedi. Bunun üzerine Nzonzi gündeme alındı. The Mirror, Aston Villa'nın resmi teklif sunmaya hazırlandığını yazdı.

DÖNÜYOR MU?

Steven Nzonzi'yi sezon başında Roma'dan bedelsiz kiralayan 'ın gelecek sezon için de kiralama opsiyonu bulunuyor. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon 250 bin euro alıyor.

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