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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek çeyrek final için avantaj elde etmek istiyor. Mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i...
Giriş Tarihi: 14.01.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 19:11
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