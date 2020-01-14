14 Ocak 2020, Salı

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek çeyrek final için avantaj elde etmek istiyor. Mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 19:11
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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 15 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin orta hakemi Halis Özkahya. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ve yardımcısı ise Murat Erdoğan olacak.

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Galatasaray 2020 yılındaki ilk resmi mücadelesi Çaykur Rizespor maçı olacak. Antalya kampında Altay'ı 3-1, Adana Demirspor'u 1-0 sarı-kırmızılılar, 19 Ocak Pazar günü ligde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Rizespor deplasmanında ter dökecek.

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın üstlendiği Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na dördüncü turdan itibaren katıldı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu'na kadar 1074 Çankırı ve Samsunspor'u kupa dışında bırakmıştı. Çaykur Rizespor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile son olarak Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti. 11 Kasım 2019'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

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