15 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi
Giriş Tarihi: 15.01.2020
Galatasaray'a dönüşü büyük heyecan yaratan Henry Onyekuru'nun rahatsızlığıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta konulan 'sıtma' teşhisi ile herkesi şoke eden ve 'ölümden' döndüğü belirtilen genç oyuncunun, iyileşme sürecine girdiği bildirildi.
Yapılan son testlerin sonuca göre Henry Onyekuru'nun sıtmayı yendiği öğrenildi. Hızla iyileşme sürecine giren başarılı futbolcunun, hafta sonuna kadar tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacağı belirtildi.
MORAL VERDİ
Onyekuru'nun önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş antrenmanlara başlayacağı ifade edildi. Albayrak sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'yu ziyaret ederek moral vermişti.
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