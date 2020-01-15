15 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.01.2020

'a dönüşü büyük heyecan yaratan 'nun rahatsızlığıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta konulan 'sıtma' teşhisi ile herkesi şoke eden ve 'ölümden' döndüğü belirtilen genç oyuncunun, iyileşme sürecine girdiği bildirildi.

Yapılan son testlerin sonuca göre 'nun sıtmayı yendiği öğrenildi. Hızla iyileşme sürecine giren başarılı futbolcunun, hafta sonuna kadar tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacağı belirtildi.

MORAL VERDİ

Onyekuru'nun önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş antrenmanlara başlayacağı ifade edildi. Albayrak sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'yu ziyaret ederek moral vermişti.

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