14 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Rize’de

Galatasaray kafilesi Rize’de
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020

kafilesi, Son 16 turunda ile oynayacağı ilk maç için Rize’ye ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak tarihinde saat 20.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan maç için hava yoluyla 'a, ardından kara yolu ile Rize'ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı.

Kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Galatasaraylı ekibi bir grup taraftar karşıladı.

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