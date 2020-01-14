Galatasaray kafilesi Rize’de

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek çeyrek final için avantaj elde etmek istiyor. Mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i...