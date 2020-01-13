Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da şimdi gözler ayrılacak isimlere yöneldi. Ryan Babel'i kiralık olarak Ajax'a gönderen sarı-kırmızılı ekip, hafta içi iki ismin sözleşmesini feshederek yabancı sayısını 15'e düşürecek.