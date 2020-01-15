15 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

G.Saray'da transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da adı anılan isimlerden olan Kolombiyalı futbolcu Jeison Murillo, ile resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Luyindama'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle stoper arayışlarına hız vermişti. Sarı-kırmıızlılar, hedefteki isimleri belirlerken listenin tepesine Kolombiyalı yıldız Murillo'yu koymuştu. Sampdoria'yla bir süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a bu transferde kötü haber geldi. ekiplerinden , Murillo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'a büyük müjde! Transferde sona gelindi... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim soyunma odasına gitme sebebini açıkladı Terim soyunma odasına gitme sebebini açıkladı
Fatih Terim çılgına döndü! İşte o anlar Fatih Terim çılgına döndü! İşte o anlar
İşte G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyon İşte G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyon
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör