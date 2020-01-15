Galatasaray'da transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da adı anılan isimlerden olan Kolombiyalı futbolcu Jeison Murillo, Celta Vigo ile resmi sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Luyindama'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle stoper arayışlarına hız vermişti. Sarı-kırmıızlılar, hedefteki isimleri belirlerken listenin tepesine Kolombiyalı yıldız Murillo'yu koymuştu. Sampdoria'yla bir süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a bu transferde kötü haber geldi. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Murillo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
🚨 OFICIAL | Central de experiencia, jerarquía y solidez. El internacional colombiano @JeisonMurillo19 llega cedido con opción de compra.— RC Celta (@RCCelta) January 15, 2020
¡Bienvenido! 🇨🇴 #BenvidoMurillo pic.twitter.com/rwjHlqQ6IZ
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