Galatasaray'da transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de ilk devre sona ererken futbolseverleri en çok heyecanlandıran konulardan biri olan transfer sezonu için sayılı günler kaldı. 4 Ocak'ta başlayan transfer tescil sezonu öncesi kulüpler temaslarını sıklaştırırken özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle görüşme halinde hatta bazı isimleri kadrosuna kattı. İşte 4 dev kulüp için ortaya atılan transfer iddiaları, söylentiler, imzalanan ön protokoller, dedikodular, son dakika transfer haberleri...