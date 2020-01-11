11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

"UEFA Galatasaray'ın üst üste 2 sezon kriterlere uyduğunu açıkladı"

UEFA G.Saray'ın üst üste 2 sezon kriterlere uyduğunu açıkladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Başkan Yardımcısı , 'ya verdikleri bütün taahhütleri yerine getirdiklerini belirterek, "UEFA, Galatasaray'ın üst üste 2 sezon bu kriterlere uyduğunu açıkladı. Uymadığını açıkladığı takımlar da var. Demek ki adaleti doğru dağıtıyormuş" dedi.

Başkan Yardımcısı , ocak ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. İki sezon önce 'nın Galatasaray'a kapılarını kapattığını belirten Kançal, "Bu mali tablolarla Galatasaray'ın Avrupa kupalarına gitmesi mümkün değildi. Başkanımız güvene dayalı birçok taahhüt verdi. UEFA bize kapılarını tekrar açtı. Verdiğimiz bütün taahhütleri yerine getirdik. Altı ayda bir ilerleme raporu sunmamız gerekirken biz üç ayda bir gönderiyoruz. Sezon sonların mali tablolarımızı UEFA'nın sitesine giriyoruz. En nihayetinde 25 Aralık'ta UEFA, Galatasaray'ın üst üste 2 sezon bu kriterlere uyduğunu açıkladı. Uymadığını açıkladığı takımlar da var. Demek ki adaleti doğru dağıtıyormuş" diye konuştu.

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