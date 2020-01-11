11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

ING Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Doğa Sigorta 93-71 Türk Telekom

Galatasaray Türk Telekom'u farklı geçti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2020

ING 'nin 16. hafta maçında , sahasında 'u 93-71 yendi. Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta, üst üste 6. toplamda ise 12 galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise ligde 9. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda pota altını kullanarak başladı ve ilk 5 dakikayı , 11-7 önde geçti. , 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla üstünlüğü eline aldı ve ilk çeyreği 22-16 önde tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte 'la pota altından sayılar bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 16. dakikayı 32-26 üstün tamamladı. Hücumda Harrison'la etkili olan sarı-kırmızılılar, bu oyuncunun son saniyede attığı 3 sayılık basketle soyunma odasına 49-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte 'ın iyi oyunuyla farkı artıran Galatasaray Doğa Sigorta, 24. dakikada 59-41'lik üstünlük kurdu. Türk Telekom çok fazla duş şut kaçırıp rakibine de hücum ribaundlarını verince, Galatasaray Doğa Sigorta farkı 20 sayıya çıkararak final periyoduna girdi: 69-49.

Son çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 93-71 galip ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta: 93 - Türk Telekom: 71

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet, Tatlıcı, Polat Parlak

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 8, Göksenin Köksal 13, Harrison 17, Poythress 11, Auguste 8, Whittington 17, Hasan Emir Gökalp, Yiğit Arslan, Can Korkmaz 8, Ege Arar 4, Caner Erdeniz 4, 3

Türk Telekom: Campbell 5, Johnson 10, Hunter 2, Metin Türen 3, Fall 10, Muhammed Mustafa Baygül 7, Polat Kaya 6, Şafak Edge 5, Ercan Bayrak, Akif Egemen Güven 10, Wiltjer 9, Efe Beşok 4

1. Periyot: 22-16

Devre: 49-33

3. Periyot: 69-49

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik! İşte 2020 model G.Saray Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik! İşte 2020 model G.Saray
UEFA G.Saray'ın üst üste 2 sezon kriterlere uyduğunu açıkladı "UEFA G.Saray'ın üst üste 2 sezon kriterlere uyduğunu açıkladı"
Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum "Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör