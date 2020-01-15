15 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

Süper Lig'de ilk devre sona ererken futbolseverleri en çok heyecanlandıran konulardan biri olan transfer sezonu için sayılı günler kaldı. 4 Ocak'ta başlayan transfer tescil sezonu öncesi kulüpler temaslarını sıklaştırırken özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle görüşme halinde hatta bazı isimleri kadrosuna kattı. İşte 4 dev kulüp için ortaya atılan transfer iddiaları, söylentiler, imzalanan ön protokoller, dedikodular, son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:39
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4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

4 büyük kulübün sahada rekabeti sona ererken şimdi sıra transfer rekabetinde... Futbolseverlerin heyecanla beklediği ara transfer dönemine sayılı günler kaldı.

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4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

4 Ocak'ta başlayan ara transfer tescil döneminde kulüpler birçok ismi kadrosuna kattı.

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4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

Peki hangi kulüplerin ismi için hangi oyuncularla anılıyor? Hangi isim ile ön protokol imzalandı, hangi isim için söylentiler ayyuka çıkmış durumda? İşte Süper Lig'in 4 devi olan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ve için öne çıkan transfer dedikoduları, takımdan ayrılacağı söylenen isimler ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...

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4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

GALATASARAY

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4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

LUYINDAMA: Demokratik Kongo Milli Takımı'nın maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama hakkında son karar verildi. Başarılı savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonuna kadar dondurulacak. Bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'nın yerine bir takviye daha yapacak. Sol diz ön çapraz bağı ve menisküs ameliyatı olan 25 yaşındaki savunmacı, gelecek sezonun yaz kampı çalışmalarına katılması hedefliyor.

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