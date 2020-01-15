15 Ocak 2020, Çarşamba
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4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...
Süper Lig'de ilk devre sona ererken futbolseverleri en çok heyecanlandıran konulardan biri olan transfer sezonu için sayılı günler kaldı. 4 Ocak'ta başlayan transfer tescil sezonu öncesi kulüpler temaslarını sıklaştırırken özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle görüşme halinde hatta bazı isimleri kadrosuna kattı. İşte 4 dev kulüp için ortaya atılan transfer iddiaları, söylentiler, imzalanan ön protokoller, dedikodular, son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:39
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