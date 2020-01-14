14 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı isme tam 12 milyon Euro! Yıldız isim...

2 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'da, yaz transfer döneminde takıma seviye atlatacağı düşünülen yıldız isimler takıma alınmış fakat bu isimlerle tabiri caizse bir 'takım' oluşturulamamıştı. İlk devre beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılılar Avrupa'ya veda etmiş ve Türkiye Kupası'nda rövanş maçında turlamıştı. Aslan, Süper Lig'de de lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada ilk devreyi kapatmıştı. Sarı-kırmızılılar transfer dönemine hızlı girmiş ve Saracchi ile Onyekuru'yu kiralarken, Jesse Sekidika'yı da bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Devre arasında büyük değişikliklerin olacağının sinyalini veren teknik direktör Fatih Terim, gelenler kadar gidecek isimleri de düşünüyor. Yabancı sayısını azaltmak zorunda olan Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte o gelişme ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 09:43
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Galatasaraylı isme tam 12 milyon Euro! Yıldız isim...

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan Galatasaray'da, yıldızlar bir takım oluşturamamış ve beklenilen performansı gösterememişlerdi.

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Galatasaraylı isme tam 12 milyon Euro! Yıldız isim...

Sarı-kırmızılılarda transferlerin çoğu yıldız veya yıldız adayı olmasına rağmen bir türlü istenilen ritim tutturulamamış ve ilk devreyi 7. sırada kapatmıştı.

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Galatasaraylı isme tam 12 milyon Euro! Yıldız isim...

Yine Fransız yıldız Steven Nzonzi, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmış ve sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelmişti.

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Galatasaraylı isme tam 12 milyon Euro! Yıldız isim...

CİMBOM'UN YABANCI SAYISI 17!

Şu anda kadrosunda 17 yabancı bulunan Cimbom, yeni transferlere lisans çıkartmak için bu sayıyı azaltmak zorunda.

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Galatasaraylı isme tam 12 milyon Euro! Yıldız isim...

LINNES DÖNÜYOR

Bu kapsamda Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak sarı-kırmızılılar, yerini Linnes'e lisans çıkartarak dolduracak.

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