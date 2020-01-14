14 Ocak 2020, Salı
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Galatasaraylı isme tam 12 milyon Euro! Yıldız isim...
2 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'da, yaz transfer döneminde takıma seviye atlatacağı düşünülen yıldız isimler takıma alınmış fakat bu isimlerle tabiri caizse bir 'takım' oluşturulamamıştı. İlk devre beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılılar Avrupa'ya veda etmiş ve Türkiye Kupası'nda rövanş maçında turlamıştı. Aslan, Süper Lig'de de lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada ilk devreyi kapatmıştı. Sarı-kırmızılılar transfer dönemine hızlı girmiş ve Saracchi ile Onyekuru'yu kiralarken, Jesse Sekidika'yı da bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Devre arasında büyük değişikliklerin olacağının sinyalini veren teknik direktör Fatih Terim, gelenler kadar gidecek isimleri de düşünüyor. Yabancı sayısını azaltmak zorunda olan Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte o gelişme ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 14.01.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 09:43
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