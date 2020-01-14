14 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi

Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.01.2020

ekiplerinden 'da, ikinci yarı için 'da yaptığı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar kupa maçı için Rize'ye geçecek.

İkinci yarıya 'da hazırlanan sarı-kırmızılıların kamptaki son antrenmanı salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, saat 16.00'da uçakla 'a gidecek ve son 16 turu ilk ayağında ile deplasmanda oynayacağı maç için kara yoluyla Rize'ye geçecek. Sarı-kırmızılılar yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için Rize'de kampa girecek.

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