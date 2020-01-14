Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da, ikinci yarı için Antalya'da yaptığı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar kupa maçı için Rize'ye geçecek.
İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan sarı-kırmızılıların kamptaki son antrenmanı salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, saat 16.00'da uçakla Trabzon'a gidecek ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için kara yoluyla Rize'ye geçecek. Sarı-kırmızılılar yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için Rize'de kampa girecek.
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