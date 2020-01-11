11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Mor şoku!

Galatasaray'da Emre Mor şoku!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2020

'in ikinci yarısı için hazırlıklarını 'da sürdüren 'da ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında 'dan kiralanan ancak istenen performansı verememesi sebebiyle geri gönderilmeye çalışılan 22 yaşındaki futbolcudan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferleriyle ara dönemine hızlı bir giriş yapan 'da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda birkaç oyuncuysuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımda düşünülmeyen isimlerden birisi de ... Sezon başında 'dan kiralanan ancak bekleneni veremeyen 22 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermek isteyen sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Takvim'in haberine göre Galatasaray, 'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'u Celta Vigo'ya geri göndermek istedi ancak İspanyol ekibinden olumsuz cevap aldı.

Celta Vigo, sarı kırmızılı ekibin bu teklifini geri çevirerek Emre Mor'u geri almayı kabul etmediğini iletti.

Emre Mor bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ancak gol ya da asist sevinci yaşayamadı.

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