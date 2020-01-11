11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Bu Murillo başka!

Bu Murillo başka!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Bir süredir menajerlik yapan G.Saray'ın eski futbolcusu Victorio, Murillo'yu önerdi... Ancak bu Murillo, Sampdoria'da forma giyen Jeisson Murillo değil.

Bir süredir menajerlik yapan G.Saray'ın eski futbolcusu Victorio, Murillo'yu önerdi... Ancak bu Murillo, Sampdoria'da forma giyen Jeisson Murillo değil. Meksika'nın Pachuca takımında oynayan 31 yaşındaki Oscar Murillo... Terim'in kontenjan sıkıntısı nedeniyle iki oyuncuyu şimdilik yedekte tuttuğu ifade edildi.
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