Bu Murillo başka!

Bir süredir menajerlik yapan G.Saray'ın eski futbolcusu Victorio, Murillo'yu önerdi... Ancak bu Murillo, Sampdoria'da forma giyen Jeisson Murillo değil.

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Bir süredir menajerlik yapan G.Saray'ın eski futbolcusu Victorio, Murillo'yu önerdi... Ancak bu Murillo, Sampdoria'da forma giyen Jeisson Murillo değil. Meksika'nın Pachuca takımında oynayan 31 yaşındaki Oscar Murillo... Terim'in kontenjan sıkıntısı nedeniyle iki oyuncuyu şimdilik yedekte tuttuğu ifade edildi.